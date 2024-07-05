В Шереметьево задержали туристку за провоз 50 тысяч евро

В Шереметьево таможенники задержали пассажирку, пытавшуюся провезти без декларации 50 тыс. евро. Об инциденте сообщает телеграм-канал ФТС России.

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31-летнюю гражданку России, летевшую из Сербии, сотрудники таможни остановили в «зеленом» коридоре. Девушка сказала, что у нее с собой 2,5 тыс. евро (порядка 238 тыс. руб. – редакция). Однако основную часть наличных инспекторы обнаружили в багаже и дамской сумке. Общая сумма провозимых денег оказалась свыше 50 тыс. евро (около 4,8 млн руб.).

Сотрудники ФТС Шереметьево вернули туристке деньги, соответствующие 10 тысячам долларов. Именно такие деньги можно провозить, не заполняя таможенные документы.

Девушке грозит штраф в размере от 3-кратной до 10-кратной суммы нелегально перевозимых денег или ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы в течение 2 лет.

В ФТС напоминают, для ввоза в страну наличных в размере более 10 тыс. долларов пассажир должен заполнить таможенную декларацию. При этом если у гражданина при себе свыше 100 тыс. долларов (или эквивалентная сумма в других валютах), необходимы подтверждающие документы на эти деньги.

Ранее TourDom писал о туристке, прибывшей в Москву из Абу-Даби с разной валютой. Она задекларировала лишь 40 тыс. долларов. О другой валюте – 1,2 тыс. долларов, 50 тыс. корейских вон и 23 тыс. руб. – пассажирка таможне не сообщила. Таким образом девушка незаконно пыталась провезти через границу эквивалент 1,8 млн руб.

Что касается ввоза личных вещей, таможня разрешает перемещение предметов общей стоимостью до 10 тыс. долларов. Однако туристам рекомендуют иметь при себе чеки, чтобы подтвердить покупку товаров.

Если украшения и гаджеты в сумме стоят больше чем эквивалент 10 тыс. долларов, пассажир должен заполнить таможенную декларацию. Предметы, которыми турист владел до путешествия за рубеж, лучше задекларировать заранее, при выезде из России.