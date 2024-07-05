Под Пермью планируют построить парк-отель с вертолетной площадкой

У мыса Стрелка в деревне Городище собираются построить большой парк-отель «Королево». Там планируется оборудовать спуск к Каме и вертолетную площадку. Сообщается, что парк откроется для посетителей уже во второй половине 2026 года.

По данным 59.ru, на участке площадью 40 га планируется возвести четырехзвездочный отель на 127 номеров, а также комплекс апартаментов на 32 номера и пять коттеджей. Отдельно компания «Королевские дачи» планирует построить корпус с рестораном.

На площади парк-отеля планируется создать фестивальную площадь и спортплощадки. Рядом о зданиями установят беседки, оборудуют прогулочную зону у реки и тропу у леса. Там же возведут банный комплекс и установят памятник Ермаку.

Парк-отель будет предназначен как отдыха, так и для деловых мероприятий.

Проект строительства масштабного объекта – итог подписанного ранее соглашения между корпорацией «Туризм.РФ» и правительством Пермского края. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию третий квартал 2026 года.

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