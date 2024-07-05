Какие экологические акции проходят на Ямале

На Ямале в самом разгаре сезон субботников и благоустройства, это значит, что до осени по всему региону проходят экологические акции и проекты самой разной направленности – от уборки мусора советских времен до субботников в лесах и на прибрежных зонах. О том, кто и как делает экологию арктического региона лучше, читайте на «ФедералПресс».

Ямало-Ненецкий автономный округ – территория российской Арктики, которой нужно повышенное внимание, особенно в части экологии. Об этом на Ямале знают все, потому количество природоохранных проектов здесь исчисляется десятками.

Каждый год в городах и районах округа проходит Ямальский кубок чистоты. Это состязания, в которых команды добровольцев выходят на субботники в общественные места, парки и зоны отдыха, собирают бытовой мусор и сдают его на переработку.

В 2024 году кубок проходил весь июнь. Больше 1200 неравнодушных ямальцев собрали 41 тонну мусора. Пластик, покрышки, стекло и даже металлический лом – все отправится на переработку.

Следом за кубком на Ямале стартовал проект «Чистая среда». Он объединяет 30 экологических акций по всему округу, среди которых – уборка бытового и исторически накопленного мусора, озеленение территорий, просветительские лекции. Уже прошел «Экопикник» в селе Новый порт – активисты провели здесь субботник, мастер-класс по вторичной переработке пластиковых бутылок, высадили деревья в парке имени Бекмана и цветы по всей территории села.

Как отмечают в пресс-службе организатора «Чистой среды», программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», проекту уже несколько лет. Так, в прошлом году он объединил 4,5 тысячи участников. Активисты очистили 730 гектаров территории от 900 тонн мусора.

«Вместе наши волонтеры, местные жители и профессиональные экологи ежегодно убирают сотни тонн исторически накопленного и бытового мусора в самых труднодоступных уголках региона. Мы поддерживаем это неравнодушное сообщество, помогаем ему развиваться, вовлекаем больше участников. А дополнительные образовательные программы помогают изменить отношение людей, детей к природе и будущему Арктики», – рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.



Состоятся в этом году и экспедиции межрегиональной общественной организации «Зеленая Арктика». Ее волонтеры с 2014 года заботятся о природе региона, в том числе организуют экологическое обучение, привлекают к проектам видных экологов и ученых.

Один из полевых проектов 2024 года уже стартовал – опытнейшие экоактивисты отправились в природный парк «Ингилор», где продолжат обустраивать туристский маршрут «Харбей». Также в «Инглоре» и селе Мыс Каменный добровольцы «Зеленой Арктики» при поддержке «Газпром нефти» соберут мусор, копившийся здесь десятилетиями. Кроме того, на грантовые средства в округе будут реализованы экологические проекты ямальцев.

«Ямал — территория с хрупкой экосистемой, сохранить которую возможно только совместными усилиями», – отметил заместитель губернатора, директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрей Гаранин.



Он подчеркнул, что просветительская работа, уборка территорий и другие мероприятия помогают сформировать у ямальцев особое отношение к родному краю.