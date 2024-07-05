Стало известно, как российские туристы готовятся к отдыху в Крыму

Мобильный оператор «Волна» занимает монопольное положение в Крыму. Он поделился данными, сколько туристов и из каких регионов пользуются его услугами во время отдыха на полуострове.

Крымский оператор связи «Волна» сообщил, что из всех туристов, посещающих полуостров, чаще всего его услугами пользуются москвичи. Каждый пятый турист из столицы подключает eSIM «Волны». На втором месте находятся жители Московской области – их уже 13,2%. А на третьем месте стоят петербуржцы с 5,5%.

При этом абсолютное большинство населения Крыма и Севастополя пользуется услугами данного оператора, так как альтернатив просто нет. А вот смартфоны, поддерживающие технологию eSIM, есть только у 15% крымчан.

Ранее сообщалось, что ФАС запретила мобильным операторам брать дополнительные деньги за обслуживание на территории Крыма.

Стало известно, что из миллиона туристов, посетивших Крым в этом году, половина отдыхала в Ялте.