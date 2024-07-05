Российские курорты превзошли турецкие по числу бронирований в июле

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что доля внутреннего туризма значительно выросла. На курорты внутри России приходится уже 56% всех забронированных на июль туров. В первую очередь это произошло за счет падания спроса на турецкие курорты, которые теперь выбирает лишь 24% россиян.

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Эксперты объясняют, что несмотря на сложности с оплатой, турецкие курорты не стали менее привлекательными. Половина запросов в интернете относительно места отдыха приходится на Турцию. Просто у россиян теперь нет на них денег, и они выбирают отдых в тех местах, где он им по карману – в России.

Именно по числу запросов доля Турции упала всего на 5%, тогда как популярность в России подросла на лишь на 2%. Среди самых популярных туристических направлений по-прежнему остается Египет и Таиланд.

Ранее сообщалось, что турецкие туристические фирмы совместно с турецкими властями ищут способы организовать удобную оплату товаров и услуг туристами из России.

Стало известно, что курорты Египта собираются модернизироваться для конкуренции с турецкими курортами.