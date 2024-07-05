В Крыму появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Судаке. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

На улице Коммунальная в рамках реализации национального проекта «Демография» возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Заниматься спортом в нем смогут дети от 10 лет и взрослые.

По проекту в трехэтажном здании оборудуют универсальный спортивный зал с местами для зрителей, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой.

Размещение спорткомплекса в этом городе неслучайно – Судак славится своими спортивными традициями, в том числе школой армрестлинга и борьбы. Многие спортивные направления традиционно находят здесь развитие, поэтому новый физкультурно-оздоровительный комплекс положительно повлияет на развитие спортивного духа в регионе.