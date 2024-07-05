Из Хабаровска в Тынду отправился эстафетный поезд БАМ

В северную столицу Амурской области на празднование юбилея Байкало-Амурской магистрали из Хабаровска выехал специальный эстафетный поезд. Его пассажиры - строители и ветераны БАМа, артисты и представители СМИ.

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Праздничный состав сделает остановки в Комсомольске-на-Амуре, Постышево, Уркальту, Новом Ургале, Февральске, а на разъезде Мирошниченко планируется ночная стоянка с символической ухой и кострами. На станциях будут поздравлять ветеранов и работников магистрали, проводить концерты.

В Тынду поезд прибудет восьмого июля на торжественную стыковку с эстафетным поездом, следующим из Иркутска. Она символизирует укладку золотого звена БАМа бригадами легендарных строителей Ивана Варшавского и Александра Бондаря.

В этот день, который правительство области рекомендовало сделать выходным, в Тынде пройдет масса мероприятий. В том числе открытие памятника строителям БАМа - этот монумент установили в центре города. Он стал подарком столице БАМа от РЖД.