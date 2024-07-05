Замминистра Бурятии рассказал о развитии туризма в республике

Государственная поддержка в виде субсидий по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" позволила построить в Бурятии, в том числе на берегу озера Байкал за два последних года модульные отели с емкостью почти 400 номеров. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова.

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"В 2022 и 2023 годах у нас открылись кемпинги, глэмпинги, модульные отели с общим числом номеров 369. Регион - один из лидеров в России и абсолютный лидер на Дальнем Востоке по полученной государственной поддержке в рамках нацпроекта. Объем субсидий региону за два года превысил 1 млрд рублей", - сообщила замминистра.



В республике создано более 40 модульных средств размещения. До конца 2024 года планируется открыть еще 15 коллективных средств размещения уровня 3 и 4 звезды.

Меры господдержки способствуют росту турпотока. В 2023 году республика приняла 641 тыс. человек - речь о туристах, поселившихся на время отдыха в отелях, гостиницах, на турбазах, без учета тех, кто отдыхает на природе "дикарями" - в палатках и останавливается у друзей, родственников.

"Показатель по турпотоку у нас по итогам прошлого года на 52% выше, чем в 2022 году, - уточнила Цыдыпова. - Сегодня в Бурятии работает 502 коллективных средств размещения, 20 санаторно-курортных учреждений, 32 туроператора, 103 турагентства".



На средства, выделяемые по нацпроекту, в республике также закупают оборудование для активного туризма, создают в местах отдыха инфраструктуру людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустраиваются различные локации. К нынешнему купальному сезону в республике обустроено семь пляжей, в том числе первый в республике сертифицированный детский пляж. Места для купания расположены на озерах Байкал и Котокель, на Щучьем озере.

Отдых в Бурятии

Большинство отдыхающих в Бурятии стремятся на Байкал. Для того, чтобы он был доступен для жителей других регионов, совершенствуется транспортная инфраструктура и логистика.

"Меры поддержки по строительству глэмпингов, когда государство субсидирует создание туристической инфраструктуры, сработали у нас очень хорошо, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Плюс программы поддержки авиации, транспортной доступности играют существенную роль, потому что так повышается доступность Байкала, к нам полетело больше рейсов. Сыграла свою роль модернизация взлетно-посадочной полосы в аэропорту Байкал, заход новых авиакомпаний".



В воздушной гавани Улан-Удэ строится новый терминал, завершение проекта планируется в конце 2024 года.

Воздушные пассажирские перевозки осуществляются по направлениям: Москва, Новосибирск, Владивосток, Томск, Благовещенск, Иркутск, Красноярск, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Кызыл. Запущены новый рейс Улан-Удэ - Казань, Улан-Удэ-Сочи, Улан-Удэ- Горно-Алтайск.

Большинство туристов, приезжающих на Байкал, - жители России, доля иностранных туристов в общем турпотоке составляет около 16%. Чаще всего Бурятию посещают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет из Центрального федерального округа, а также это соседи из Сибири и Дальнего Востока - Иркутской области, Забайкальского края, а также Красноярского края, Новосибирской области, Якутии.

"На фоне увеличения турпотока произошел и рост объема платных услуг: в 2023 году это было 4,3 млрд рублей, в 2022 году - 3,7 млрд рублей, рост на 17%, - добавила Цыдыпова. - В прошлом году по отношению к 2022 году средний чек туриста, поселяющегося в коллективном средстве размещения, вырос на 2% и составил - 7,7 тыс. рублей в среднем. В 2024 году свою лепту, безусловно, вносит уровень инфляции. Средний чек размещения в модульных отелях - от 10 тыс. рублей".



Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.

О нацпроекте

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.