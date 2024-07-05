Единственный во Владивостоке аквапарк скоро закроют: в чем причина

Единственный аквапарк во Владивостоке, находящийся на территории круглогодичной базы отдыха «Лесная поляна» в Садгороде, будет закрыт. Суд постановил передать участок и здания в собственность города, что стало шоком для владельцев и сотрудников базы.

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«Рабочие уже вывозят вещи и готовятся распиливать на металл единственный в Приморском крае кресельный подъемник на горнолыжной трассе», – сообщает Новости VL.ru.



Приморцы очень ждали появления аквапарка с теплыми бассейнами в городе. Открытие состоялось в июне этого года, но теперь, из-за развернутой во Владивостоке масштабной процедуры по деприватизации территорий заброшенных лагерей, базе отдыха могут не дать доработать даже до конца лета.

Менеджеры аквапарка признались, что не знают, как отвечать на вопросы постоянных посетителей о дальнейшей работе объекта. База отдыха в настоящее время принимает посетителей, но одновременно запущен процесс подготовки инфраструктуры к скорому закрытию.

Издание сообщает, что владельцы «Лесной поляны» до последнего надеялись доказать в суде законность приватизации территории, где располагает база отдыха, однако, по их словам, судебное определение об ускорении разбирательства оставило их без каких-либо шансов на успех.

Ранее «ФедералПресс» в подробностях рассказывал о том, зачем городу нужны заброшенные земли и чем их возвращение в собственность Владивостока грозит местным владельцам баз отдыха.