Администрация нацпарка Валдайский планируют увеличить турпоток вдвое

Количество туристов, посетивших "Большую Валдайскую тропу" в Национальном парке Валдайский Новгородской области, планируется увеличить в два раза к 2026 году включительно. Об этом ТАСС сообщили в администрации нацпарка.

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"Интерес к "Большой Валдайской тропе" год от года увеличивается, в 2023 году ее посетили 6,2 тыс. человек. На этот год мы ставим цель 8,4 тыс. туристов с дальнейшим увеличением до 12,2 тыс. в 2026 году", - сообщили в нацпарке.



Большая Валдайская тропа - это многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия протяженностью 59 км. Она является самой протяженной эко-тропой на Северо-Западе страны.

"Его уникальность - в смене экологических систем: путешественники могут увидеть ельник-зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и qr-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее", - пояснили в нацпарке.



Маршрут рассчитан на пять дней, средний переход от 8 до 10 км в сутки. Он оборудован базовыми лагерями, привалочными пунктами и тематическими стендами. По дороге туристы могут насчитать около 200 водоемов.