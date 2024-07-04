Туристы из ХМАО стали скупать элитные туры на Камчатку

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали разбирать туры на Камчатку, несмотря на высокие цены. Югорчане едут на полуостров за экскурсиями на вертолетах, прогулками на катерах и морскими деликатесами. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой.

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«Туда продано все на лето вперед, несмотря на цены. Хорошие туры с полетами на вертолете, поездками на катерах, отелями в дикой природе и ресторанами с икрой и крабами стоят достаточно дорого. Но это очень популярное направление. И, как правило, кто побывал на Камчатке, возвращаются туда обратно. У мужчин, например, популярно ездить туда на рыбалку или на охоту», — рассказала Соловьева.



Дешевле на Камчатке обойдутся групповые туры. Как правило, они включают пешие экскурсии по основным достопримечательностям и обзорные — на внедорожниках.