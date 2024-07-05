В Госдуме выступили против введения туристического налога

Инициатива, предлагающая заменить курортный сбор туристическим налогом, не учитывает интересы ни бизнеса, ни самих туристов. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев.

Депутат пояснил, что в рамках эксперимента курортный сбор взимался с туристов, а отели лишь передавали деньги в бюджет, теперь же налог предлагается платить именно гостиницам. Но такой подход в принципе может сорвать выполнение туристического нацпроекта.

Во-первых, нововведение примерно на 63% увеличит фискальную нагрузку на отели. То есть индустрия гостеприимства, которая и так имеет низкую маржинальность, может в принципе перестать быть интересна бизнесу. При этом власти параллельно прикладывают множество усилий, чтобы инвесторы строили новые гостиницы: обнуление НДС, субсидирование создания некапитальных мест размещения, льготное кредитование и т. д. В итоге получается, что все принятые меры окажутся бессмысленными.

«Одновременно сейчас предлагается вот таким образом серьезно повысить фискальную нагрузку на эту отрасль. Но существует вопрос, сможет ли тогда быть выполнена задача увеличения внутреннего турпотока. Будет ли туризм доступен для россиян, если осуществлят подобные подходы», – уточнил Артем Прокофьев.



Во-вторых, очевидно, что отели повысят цены на номера. А для туристов вырастет итоговая стоимость отдыха. Но чтобы путешествия по России подешевели, нужно увеличить количество предложений. Вот только с туристическим налогом у инвесторов не будет интереса к строительству новых отелей. Получается замкнутый круг.

«Существует задача увеличить в 2 раза внутренний туризм в России. Но при этом, если у нас не появится новых гостиниц, реализовать это будет невозможно», – отметил парламентарий.



По мнению Артема Прокофьева, поправки в Налоговый кодекс сначала нужно обсудить с туротраслью и только потом принимать окончательное решение по ним. В противном случае инициатива окажется губительной для турбизнеса.