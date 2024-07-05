Сравниваем популярные туристические места Владивостока и Сочи

Планируя провести отпуск в путешествии по России, многие задаются вопросом: где лучше отдохнуть? Курорты Краснодарского края уже приелись, а ехать в Крым сейчас не стоит из соображений личной безопасности. Хорошей альтернативой кажется далекий Владивосток, который по незнанию можно принять за брата-близнеца Сочи – здесь тебе и соленая вода, и пляжи, и даже географическая широта «сочинская». «ФедералПресс» провел тщательный анализ популярных туристических мест этих двух регионов, чтобы подготовить туристов к приморским реалиям и помочь избежать разочарований.

© РИА "ФедералПресс"

Владивосток: что посмотреть

Если вы приехали во Владивосток на поезде, то первое, что предстанет перед вами – один из самых красивых железнодорожных вокзалов страны по версии Ассоциации туроператоров России. Здание дореволюционной постройки в псевдорусском стиле заняло пятое место в рейтинге.

Первым в списке идет Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, а четвертым, сразу перед Владивостоком, Сочи.

Еще один объект культурного наследия, который объединяет Владивосток и Сочи – фуникулер. В туристической столице Краснодарского края их два – в санатории имени Орджоникидзе и в Центральном военном санатории имени Ворошилова (ныне санаторий «Сочинский»). Правда, в настоящее время работает только один, второй. Также раньше Сочи мог похвастаться двумя канатными дорогами в черте города, но в настоящее время обе конструкции выведены из эксплуатации и пригодны разве что для фотографирования на их фоне. Однако все же покататься на канатной дороге можно – на территории горнолыжного курорта Красная Поляна.

Во Владивостоке канатных дорог нет, но есть исправно работающий фуникулер. Он находится прямо в сердце города и служит не только удобным транспортом, чтобы спуститься с Орлиной сопки на улицу Пушкинскую, но является одной из главных видовых площадок столицы Дальнего Востока. На площадке верхней станции открывается панорамный вид на бухту Золотой Рог и одноименный мост.

Кстати о видовых площадках. Во Владивостоке их много, но только меньшая часть из них оснащена всей необходимой инфраструктурой для комфортного обозрения вида на город и фотосессии. В 2018 года туристка из Южной Кореи даже упала с десятиметровой высоты вниз на асфальт, сев на ржавые перила на видовой площадке. Безопасными обзорными точками во Владивостоке являются верхняя площадка в Нагорном парке и в сквере Анны Щетининой в районе маяка, Сопка Бурачека, Орлиное гнездо на верхней станции Фуникулера, смотровая площадка Морского вокзала, 36 причала и в районе Тихой на улице Добровольского.

В топ популярных мест среди туристов также входят небезопасные видовые, такие как сопки Монастырская, Холодильник, Орлиная и Крестовая. Путь на вершины абсолютно никак не оборудован – вам предстоит совершить настоящий «дикий» подъем по пересеченной местности с острыми камнями, узкими тропками и высокой травой. Покорять владивостокские сопки в одиночку порой опасно даже местным жителям – лучше наймите для похода частного гида, объявления которых можно найти на сайте Farpost или в тематических группах в соцсетях.

Смотровая площадка в Нагорном парке во Владивостоке

В связи с проведением Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи город серьезно улучшил свою туристическую инфраструктуру, особенно на смотровых площадках, которые негласно считаются лицом любого туристического объекта. В топ-10 лучших из них по версии сайта Kukarta входят: ущелье Ахцу, Приморский парк, башня на горе Батарейка, смотровая площадка у Чайных домиков, ротонда на терренкуре, Каменный столб, Хребет Овсянникова, Орлиные скалы, гора Пикет и ресторан «На краю земли». На большинство обзорных площадок Сочи вход платный, за счет чего администрация города имеет возможность регулярно обновлять инфраструктуру для обеспечения безопасности гостей и местных жителей.

В последние несколько лет во Владивостоке серьезно возросло качество пеших обзорных экскурсий по городу, в этом вопросе Сочи выигрывает за счет большего разнообразия предложений и, опять же, более развитой инфраструктуры. А вот с морскими прогулками во Владивостоке дела обстоят чуть хуже. Гость города может выбрать между арендой катера с капитаном за большие деньги, покупкой места на яхте от двух тысяч рублей за примерно полуторачасовую экскурсию или прокатиться на автобусе-амфибии, если он будет работать в дни вашего приезда, найти его можно на Спортивной набережной в центре города.

Также у туристов есть более бюджетный вариант покататься по Японскому морю, правда, без экскурсии. Каждый день от паромной переправы на Корабельной набережной на острова отправляются различные пассажирские катера, теплоходы и паромы. Уточнять время прибытия судна для поездки в обратную сторону лучше заранее, чтобы не пришлось экстренно проситься на ночлег у островитян. Ознакомиться с расписанием паромной переправы можно здесь.

Сочи же предлагает огромное разнообразие морских экскурсий на любой запрос и кошелек. Стандартная часовая программа на теплоходе стоит от 800 рублей с человека.

Кроме того, будущие туристы должны знать, что в столице Дальнего Востока нет ни одного аквапарка. Многие базы отдыха строят для гостей горки со спуском в море или бассейны, во Владивостоке есть большой водный комплекс с банями, термами и СПА, большой круглогодичный бассейн прямо Японском море на Юбилейном пляже на Спортивной набережной и многое другое, но именно водного парка с аттракционами, какие вы видели, например, в Геленджике, не найдете. В настоящее время огромный крытый аквапарк строится на полуострове Саперный. Открытие ожидается в 2025 году.

Также во Владивостоке нет аналога Сочи-парка или других тематических площадок семейных развлечений. Покататься на каруселях можно в маленьком парке аттракционов на уже упомянутой набережной в центре.

Куда съездить на экскурсию в окрестностях Владивостока

«Если долго листать предложения по экскурсиям за пределами города от местных туроператоров, то может показаться, что между Владивостоком и югом Приморского края есть только казино, водопады, Сафари-парк и бухта Стеклянная. На востоке вообще тайга непроходимая и цивилизации нет. Лично я спасалась частниками или брала машину в аренду, открывала карты и ехала в понравившееся место сама», – делится впечатлениями туристка из Амурской области Евгения.



Доля правды в словах путешественницы действительно есть. Туры в районе пригорода Владивостока и чуть дальше действительно в большинстве случаев ведут в туристические места.

Автобусный тур на экскурсию по природному памятнику «Кравцовские водопады» – от двух тысяч рублей с человека при отправлении из Владивостока – представляющий собой каскад из пяти небольших по высоте водопадов, который огорожен специальной пешеходной эко-тропой. Во избежание привлечение диких зверей, проход с домашними животными на территорию водопадов запрещен.

Экскурсия в Сафари-парк с доставкой туристической группы на автобусе – от трех тысяч рублей с человека с учетом стоимости входных билетов – включает в себя посещение одной или более тематических территорий, где свободно живут дикие животные: копытные, тигры, леопарды и другие. Людей от хищников отделяет специальный мост, а оленей можно не только совсем близко увидеть, но и даже покормить. Сафари-парк является единственным местом России, который входит на дюжину лучших зоопарков мира.

Бухта Стеклянная – это большая боль жителей Приморского края. Дело в том, что уникальный пляж, усыпанный обработанными морем кусочками цветного стекла и керамики, за несколько лет почти полностью разорили туристы из КНР. Власти Владивостока начали принимать меры по спасению любимого многими места отдыха слишком поздно – когда большая часть насыпи была вывезена на сувениры. Посмотреть на то, что осталось от красивейшей бухты, в составе туристической группы стоит от 1,5 тысячи рублей.

«Несмотря на то, что само Черное море мне не понравилось, я остался под большим впечатлением от предприимчивости россиян с юга. В Краснодарском крае в туристический продукт превращается все – лошади, грязи, камни, местные фермы, источники, церкви и многое другое. Я был с семьей в Геленджике – на самом деле довольно маленьком городе – так там в аттракцион превратили даже банальную дегустацию вина и поездку по канатной дороге. В Приморье же даже не нужно придумывать, как делать деньги из воздуха, мы «богаче» по всем фронтам, но почему-то прячем весь потенциал под матрас», – поделился мнением житель Партизанска Виктор, который на днях вернулся из отпуска.



Отдых в Приморском крае

Прежде чем начать разбор популярных туристических мест в Приморском крае, отметим, что ранее «ФедералПресс» подробно рассказывал об отличиях пляжного отдыха в Приморском и Краснодарском краях, поэтому в этой статье акцент сделан на природной составляющей туризма в регионах. Если вас интересует времяпровождение в домиках на берегу моря, то обо всех подводных камнях приморских баз можно прочитать в материале. Отметим, что у пляжей Сочи и Владивостока есть одна общая черта – без последствий для здоровья там можно принимать лишь солнечные ванны. О безопасных пляжах столицы Дальнего Востока и местах пригодных для купания в черте города можно почитать здесь.

Итак, о красотах уникальной природы Приморского края наслышаны многие россияне – нередко именно открытки с фотографиями обрамленных причудливыми японскими соснами лазурных берегов или растущих из верхушек зеленых сопок монументальных скал приводили туристов из центральной части России. Однако не все знают, что самые живописные места региона находятся в труднодоступных местах. Чем красивее вид, тем сложнее будет туда добраться, и не факт, что на автомобиле. Вот некоторые из них.

Мыс Островок Фальшивый славится своей уникальной 17-километровой песчаной косой, которая полностью уходит под воду во время морского прилива. Если забронировать в этот период комнату в домике на мысе, то ощущение отдыха на маленьком необитаемом островке вам обеспечено. Стоимость однодневных туров из Владивостока начинается от 13 тысяч рублей. Если вы хотите заселиться в деревянный домик с баней и удобствами на улице, то вам необходимо обращаться в отдел туризма ФГБУ «Земля леопарда».

Остров Фуругельма или «приморскии Гавайи», где не бывали даже многие приморцы. Путешествие туда обойдется в копеечку – нужно заплатить за аренду катера туда и обратно, за экскурсию по острову или купить готовый тур у местных туроператоров. Стоимость начинается от 12 тысяч рублей при отправлении из Владивостока или от 6,5 тысячи – от поселка Посьет или Андреевки. В программу путевки входит не только морская прогулка, но и знакомство с ларгами и возможность своими глазами увидеть, что такое природный птичий базар.

Остров Аскольд особенно понравится любителям атмосферы заброшенных городов и фильмов ужасов. Известен своим историческим маяком и остатками военных артефактов, а также залежами золота и песчаными пляжами. Стоимость катерного тура из Владивостока в среднем стоит 5,5 тысячи рублей с человека.

В Ольгинском районе располагается живописный полуостров Балюзек, на самом краю вершины которого стоит одноименный маяк, действующий с 1935–1938 годов и по настоящее время. На территорию сооружения попасть нельзя, но если пройти по тропинке на краю мыса, то можно подойти достаточно близко, чтобы рассмотреть его и сделать памятное фото. Стоимость этого тура начинается от 10 тысяч рублей.

В Лазовском районе Приморского края, рядом с поселком Чистоводное, находится уникальное скальное образование, известное как «Город драконов» или парк Драконов. Путь на вершину к скальным останкам займет около 1,5 часа, после чего перед взорами туристов предстанут два огромных гребня, которые напоминают силуэты драконов. Далее можно посетить два горных пика, с которых открываются захватывающие виды на причудливые скалы, похожие на след лапы дракона, его голову и даже маленьких дракончиков. Стоимость поездки из Владивостока в необычный каменный парк в составе организованной группы начинается от 5 тысяч рублей.

Если вам по каким-то причинам наскучило соленое море – езжайте на экскурсию на самое большое пресноводное озеро Дальнего Востока – Ханку. Говорят, что этот водоем очень древний – его возраст датируется ранним плейстоценом или «ледниковым периодом». Однодневный тур, стоимость которого начинается от 3,5 тысячи рублей, включает в себя поездку к озеру из Владивостока и обратно, отдых на побережье с возможностью искупаться и понаблюдать за птицами, которых здесь более 300 видов, и жителями Китая на другой стороне берега.

В Краснодарском и Приморском краях, безусловно, свои, абсолютно разные природные памятники, а потому выяснять, в каком из двух регионов природа живописнее, нет смысла. Важно понимать, что даже при примерно одинаковой стоимости тура путешествие по побережью Черного моря выглядит более выигрышно за счет более развитого туристического обустройства.

Например, в обоих регионах есть пещеры со сталактитами и сталагмитами. Однако если в случае покупки туда экскурсии в Краснодарском крае вы получите полный сервисный пакет (ограждения, экскурсовод, трансфер, оборудованные пешеходные дорожки), то в Приморье инфраструктура в таких местах фактически полностью отсутствует. Вы или не попадете в пещеры совсем (потому что не найдете тур с соответствующей вашим требованием гарантией безопасности), или отправитесь туда на свой страх и риск с гидом-самоучкой.

По этой же причине даже некоторые жители Приморского края не знают, что в регионе есть как минимум шесть целебных радоновых горячих источников. В отличие от Краснодарского края, искупаться в природных термах Приморья можно абсолютно бесплатно. Дело в том, что ни один из них даже не отмечен на картах региона – горячие источники находятся вдали от трасс, и проехать к ним крайне сложно, если нет знающего дорогу попутчика и вездеходного автомобиля.

Пожалуйста, помните, что самостоятельная поездка в необорудованные должным образом места может негативно сказаться не только на вашем отдыхе, но и на здоровье.

Куда поехать за границу из Приморья

Доступная заграница является неотъемлемой часть отпуска в Сочи или Геленджике. Мало кто откажется за относительно небольшие деньги погулять в другой стране – Абхазии – где для прохода через границу не нужен даже загранпаспорт. Также гости Черноморского побережья России часто едут в эти края в надежде выхватить дешевый горящий тур в Грузию, Армению, Азербайджан или Турцию.

В Приморье с заграничными поездками чуть сложнее. У региона нет государств-соседей, куда можно было бы попасть без заграничного паспорта, зато Владивосток является единственным городом России, откуда можно отправиться в путешествие по Северной Корее. Также в столице Дальнего Востока можно найти горящий тур в Китай, Корею, Японию и другие страны АТР.

Правда, в отличие от туров в страны Закавказья и Среднего Востока (Западной Азии), путевка в Восточную и Юго-Восточную Азию может стоить туристам всего отпускного бюджета.

Например, 4 июля 2024 года банк горящих туров предлагал отправиться из Владивостока только в Таиланд. Стоимость поездки на остров Пхукет на 6 ночей начиналась от 58 250 рублей, на 10 ночей в пятизвездочном отеле – от 84 700 рублей, в Паттайю на 10 ночей – от 84 450 рублей.

В это же время из Сочи были доступны девять туров в Турцию, Армению, Египет, ОАЭ и, кстати, Таиланд: от бюджетных вариантов до роскошных предложений «все включено». Стоимость путевок начиналась от 20 000 рублей за трехдневную поездку в Стамбул и доходили до 69 350 рублей за 11 ночей на Пхукете (что значительно дешевле аналогичного тура из Владивостока). Тур в Анталью на 7 ночей продавали за 25 350 рублей, в Армению на 4 дня и 3 ночи – от 29 000 рублей, в Египет на 7 ночей – от 50 350 рублей.