Госдума приняла законопроект о сельском туризме

Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России", призванный закрепить понятие "сельский туризм", что, в свою очередь, позволит развивать еще одно направление внутреннего туризма и будет способствовать комплексному развитию территорий.

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Как подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, сельский туризм позволяет не только познакомиться с процессом производства сельхозпродукции, попробовать ее, но и узнать больше о традициях и быте сельских жителей. Во-вторых, данный законопроект, по ее словам, даст импульс комплексному развитию таких территорий.

По оценке депутата, желающих путешествовать в малые города и исторические поселения с каждым годом становится все больше, причем "такой запрос идет не только от наших соотечественников, но и от зарубежных гостей", добавила она. Туристы, отметила Школкина, смогут не только познакомиться с производством сельхозпродукции, попробовать такую продукцию на вкус, но и ознакомиться с бытом, традициями селян, но и также насладиться всей природой, красотой достопримечательностей сельской местности. Ну а самое главное, - по итогам купить такую продукцию местных ремесленников и у фермеров.

Законопроектом предусматривается возможность поддержки предпринимателей, создание мер для развития сельского туризма.