Стало известно, сколько пассажиров обслужил мурманский аэропорт с начала года

Мурманский аэропорт подвел итоги работы в первом полугодии 2024 года. Выяснилось, что в июне текущего года услугами воздушной гавани воспользовались 133 576 пассажиров.

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«Основная доля пассажиропотока в первом полугодии пришлась на Москву и Петербург – это более 90 % от общего количества путешественников», – сообщили сотрудники авиаузла в соцсети «ВКонтакте».



Большинство рейсов, выполняемых на мурманском направлении, являются коммерчески успешными. Уточняется, что в настоящее время специалисты занимаются реконструкцией перрона в мурманском аэропорту. Также речь идет о строительстве нового терминала. Его пропускная способность составит 400 пассажиров в час.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как обновляют аэропорты на Северо-Западе.