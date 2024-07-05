Новосибирск вошел в десятку туристических городов

Новосибирск вошел в список десять наиболее популярных туристических городов, где отмечается повышенный спрос на аренду жилья в летний период времени. Об этом «ФедералПресс» рассказали в отделе аналитики Циан.

© РИА Новости

«С 2020 года внутренний туризм становится все популярнее выездного», – рассказали эксперты.



Новосибирск занял восьмую строчку в рейтинге. При этом в прошлом 2023 году столица Сибири находилась на седьмой позиции, а в 2022 году отсутствовала в списке. Первое место среди летнего турпотока занимает Санкт-Петербург, на втором оказалась Москва, Сочи занял третью строчку. Ниже опустились города Казань, Геленджик, Нижний Новгород, Анапа, Новосибирск, Екатеринбург, Зеленоград.

Напомним, ранее сообщалось, что река Обь нуждается в масштабном транспортном и туристическом развитии.