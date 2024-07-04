Эксперт сравнил туристический налог в России с его зарубежными аналогами

Туристический налог - распространенная практика во многих странах. Он может составлять от 3 до 7 евро в сутки или 3-4% от стоимости проживания, рассказал "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко.

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Например, в Нью-Йорке, обратил он внимание, городской налог в гостиницах составляет 15%. На Бали туристы платят 10 долларов при въезде, средства направляются на борьбу с загрязнением окружающей среды. В Бутане для туристов установлен минимальный ежедневный платеж в 200 долларов, страна стремится сохранить свою природу и традиции. В Дубае с 31 марта 2014 года взимается налог за проживание в отелях и апартаментах. Размер налога составляет от 7 до 20 дирхамов ОАЭ (от 1,9 доллара до 5,5 доллара) за одну ночь пребывания в стране в зависимости от типа размещения. В других эмиратах, таких как Рас-Эль-Хайма и Абу-Даби, также взимается туристический налог, который зависит от категории отеля.

Туристический налог в России будет введен с 2025 года, напомнил эксперт. Он составит 1% от стоимости проживания, а за пять лет вырастет до 5%. Устанавливать налог и регулировать его размер регионы смогут самостоятельно. Взиматься он будет с гостиниц с количества номеров и направляться исключительно на развитие туристической инфраструктуры. Его начальная ставка составит около 65 рублей за номер в сутки, что равняется 6 тысячам рублей в квартал. Региональные власти получат право устанавливать понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости. Щербаченко отметил, что в России около 26 тысяч легальных гостиниц, которые будут подпадать под туристический налог. Также его будут платить организации и граждане, которые сдают квартиры посуточно. Ожидается, что общие сборы от нового налога могут составить до 18 млрд рублей в следующем году при условии введения его всеми регионами, говорит эксперт.

По его словам, на средства от собранного налога муниципалитеты смогут строить дороги, туристические объекты, например, парки и музеи. Появятся новые рабочие места в сфере туризма, что способствует экономическому развитию территории. И, наконец, повысится туристическая привлекательность региона в целом. Также, по мнению Щербаченко, налог должен помочь уменьшить разрыв между малыми туристическими центрами и большими потоками. Допустим, в Суздале проживает примерно 10 тысяч человек, а ежегодно в этот город приезжает 2 млн туристов.

"Важно, чтобы налог не стал препятствием только для добросовестных отельеров, а стимулировал выход из серой зоны всех участников туристической отрасли, включая гостевые дома и хостелы", - подчеркнул эксперт.



Он также считает, что предложение Минфина о замене курортного сбора на туристический налог упрощает систему и делает ее прозрачнее. А освобождение от уплаты налога определенных категорий граждан, таких как участники СВО, инвалиды, многодетные семьи, участников сборов (спортсмены и тренеры), будет способствовать поддержке этих групп населения.

Между тем, отмечает Щербаченко, курортный сбор, введенный в 2018 году в нескольких регионах, в прошлом году принес бюджетам 1,6 млрд рублей. С этого года Санкт-Петербург также присоединился к этой инициативе, ожидая получить не менее 300 млн рублей в качестве сборов.