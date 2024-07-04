Туристы проигнорировали чиновников Феодосии и рискуют на пляжах своим здоровьем

Сегодня пляж в Феодосии закрыли из-за аварии на коллекторе. Местные жители говорят, что причиной стал слив нечистот, который осуществляется много лет.

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«Через реку Байбугу в воду стекают нечистоты. В окрестностях было невозможно не просто купаться, а вообще дышать», – заявили местные жители.



Также они отметили, что несколько раз жаловались в администрацию, но там бездействовали. Сегодня жителей Феодосии призвали не посещать пляж из-за аварии на коллекторе.