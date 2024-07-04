На Ставрополье установили "нулевой курортный километр"

Арт-объект "нулевой курортный километр" появился на центральной площади города-курорта Железноводска на Ставрополье. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Евгений Бакулин.

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"На центральной площади города-курорта Железноводска появился арт-объект "нулевой курортный километр". Именно с площади Ленина, расположенной у подножия горы Железной, начинается главный подъем в Лечебный парк, благоустроенный за средства курортного сбора. Нулевой километр - начальная точка отсчета дорожных расстояний в разных городах. И город-курорт Железноводск стал первооткрывателем уникального измерения", - сказал мэр курорта.



По его словам, единственный курортный нулевой километр станет отправной точкой для туристов.