В Нижегородской области не собираются вводить туристический сбор

Туристический сбор пока не планируют вводить в Нижегородской области. В планах на 2024 год этого нет, ссообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве туризма и промыслов. Напомним, что курортный сбор сейчас действует в четырех российских регионах в рамках эксперимента. Туристы вынуждены платить по 100 рублей в сутки в Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Санкт-Петербурге, а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Платеж берут гостиницы, санатории и пансионаты, в которых останавливаются приезжие.

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Сам эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года. По задумке властей, такая мера поможет развитию туристической инфраструктуры городов. Как заявили в нижегородском минтуризма, сейчас специалисты изучают опыт других регионов, где уже ввели подобный сбор, и проводят аналитику прибыльности такой меры. Уже по итогам этой работы будут сделаны выводы, целесообразно ли вводить турсбор на территории Нижегородской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области растет популярность автотуризма.