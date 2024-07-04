Соль-Илецк попал в ТОП-10 популярных малых городов для отдыха

Соль-Илецк вошел в список самых популярных малых городов России для отдыха.

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Сервис ТВИЛ.РУ предоставил данные по самым популярным для отдыха малым городам России. В список попал город Оренбургской области – Соль-Илецк. Первое и второе место занимают город Республики Крым - Алушта и Судак, а на третьей позиции расположился Зеленоградск Калининградской области.

Оренбургский город Соль-Илецк стал 6 в рейтинге. Курортный город является визитной карточкой региона. Каждый третий российский арбуз родом из Соль-Илецка, а соленые озера привлекают туристов со всей России.

Губернатор Денис Паслер отметил, что в этом году продолжается реконструкция коммунальной инфраструктуры курортного города, в частности очистных сооружений. Также будут построены станция биологической очистки мощностью 10 тысяч кубометров в сутки, система аэротенков, иловых камер, трубопроводов и станция перекачивающих насосов мощностью 500 кубометров в час. Все работы планируют завершить до конца 2026 года.

Напомним, что в прошлом году запустили туристический пригородный поезд сообщением «Оренбург – Илецк-1 – Оренбург». На нем с Оренбурга можно добраться до курорта в выходные дни. В рабочие дни поезд перевозит пассажиров на маршруте «Оренбург – Бузулук – Оренбург».

За предыдущий сезон более 1800 пассажиров совершили однодневные поездки на популярный курорт.