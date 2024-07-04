В туристических местах Алтая направят на ремонт дорог более одного миллиарда рублей

Более 55 км дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям и местам отдыха Алтайского края и соседних регионов, отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. На эти цели направят около 1,3 млрд рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

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"Около 1,3 миллиарда рублей заложено в этом году на ремонт дорог к туристическим достопримечательностям и местам отдыха Алтайского края в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Самая большая сумма - более 300 миллионов рублей - направлена на приведение в порядок 14 километров дороги, которая идет от Крутихи через Панкрушиху, Хабары, Славгород до границы с Казахстаном. В частности, в Хабарском районе обновляют 4 километра, в Панкрушихинском - еще 10", - написал он. Как сообщается на официальном сайте правительства региона, всего в 2024 году отремонтируют более 55 км дорог.



Томенко добавил, что частично работы выполнены на маршруте к Колыванскому озеру. Всего здесь планируется привести в порядок 15-километровый участок трассы, работы выполнены уже на 2,4 километрах дороги. На эти цели выделено еще почти 200 млн рублей.

Также запланированы работы по обновлению участка общей протяженностью 14 кмна трассе Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь. В Усть-Калманском районе отремонтируют дорогу Алейск - Чарышское, она ведет к природным достопримечательностям Чарышского района, в том числе к водопадам Аврора, Спартак и к горе Колокольня.