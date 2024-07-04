В нацпарке у Байкала закрыли половину маршрутов: в чем причина

На некоторых маршрутах в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области туристам не выдают разрешение на посещение из-за опасности пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«К посещению туристами на сегодняшний день из 13 маршрутов Прибайкальского национального парка из 25, закрыты», – сообщили в пресс-службе.



В управлении пояснили, что с начала этого месяца в районе Кругобайкальской железной дороги, а также Ольхонском и Иркутском районах растут классы пожарной опасности, а согласно закону в подобной ситуации необходимо ограничить посещение туристами охраняемой природной территории.

Напомним, что в Иркутской области уже несколько дней стоит аномальная жара. Столбик термометра не опускается ниже +30 градусов.