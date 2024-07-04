«Баден-Баден» начал строить новый курорт в Сысерти

Компания "Баден-Баден" приступила к строительству курортного комплекса в районе горы Бессонова в Сысерти, против появления которого ранее выступали местные жители. Об этом сообщает издание "Сысертская неделя".

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Как следует из опубликованных фото строительного ограждения на участке, компания создает "всесезонный термальный курорт" под названием "Панорама".

"Настоящей жемчужиной курорта является инфинити-бассейн, откуда открывается роскошная панорама на Сысертский пруд и исторический центр Сысерти", – говорится на сайте baden-apart.ru.



На курорте можно будет приобрести апартаменты с дизайнерской отделкой и мебелью, передает "Уралинформбюро".

"На территории комплекса расположены круглогодичные бассейны, кафе, рестораны, детский центр, прямой выход к пляжу. Это идеальное место для тех, кто стремится к спокойствию и релаксации, желает насладиться беззаботным отдыхом и получить заряд бодрости на долгое время", – отмечают авторы проекта.



Согласно презентации на сайте "Баден-Баден", в рамках проекта комплексного развития в Сысерти планируется создать сами термы, пляж и комплексы апартаментов. Занимаемая площадь всех объектов – более 15 гектаров.

Ранее против проекта компании выступали жители Сысерти, они заявляли, что его реализация якобы погубит местную растительность и исторический вид города.

Примечательно, что сейчас в Сысерти протестуют против возможного создания в районе муниципалитета крупного мусорного узла для нужд Екатеринбургской агломерации. Жители города и окрестных населенных пунктов устраивают пикеты и различные акции, а также надеются организовать референдум.