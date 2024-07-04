"Баден-Баден" начал строить новый курорт в Сысерти
Компания "Баден-Баден" приступила к строительству курортного комплекса в районе горы Бессонова в Сысерти, против появления которого ранее выступали местные жители. Об этом сообщает издание "Сысертская неделя".
Как следует из опубликованных фото строительного ограждения на участке, компания создает "всесезонный термальный курорт" под названием "Панорама".
"Настоящей жемчужиной курорта является инфинити-бассейн, откуда открывается роскошная панорама на Сысертский пруд и исторический центр Сысерти", – говорится на сайте baden-apart.ru.
На курорте можно будет приобрести апартаменты с дизайнерской отделкой и мебелью, передает "Уралинформбюро".
"На территории комплекса расположены круглогодичные бассейны, кафе, рестораны, детский центр, прямой выход к пляжу. Это идеальное место для тех, кто стремится к спокойствию и релаксации, желает насладиться беззаботным отдыхом и получить заряд бодрости на долгое время", – отмечают авторы проекта.
Согласно презентации на сайте "Баден-Баден", в рамках проекта комплексного развития в Сысерти планируется создать сами термы, пляж и комплексы апартаментов. Занимаемая площадь всех объектов – более 15 гектаров.
Ранее против проекта компании выступали жители Сысерти, они заявляли, что его реализация якобы погубит местную растительность и исторический вид города.
Примечательно, что сейчас в Сысерти протестуют против возможного создания в районе муниципалитета крупного мусорного узла для нужд Екатеринбургской агломерации. Жители города и окрестных населенных пунктов устраивают пикеты и различные акции, а также надеются организовать референдум.