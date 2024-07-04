Туристический поток в Омск вырос на 30%

Омский губернатор Виталий Хоценко выступил на пленарной сессии «Туризм в регионах Сибирского федерального округа» на выставке-форуме «Россия». Глава рассказал о туристическом облике Омской области и представил план развития туризма в регионе. Так, для его продвижения был впервые разработан туристический бренд Омской области, а по итогам 2023 года субъект вошел в топ-30 российских регионов, привлекательных для путешествий.

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«В прошлом году, вроде не самый туристический регион, но на 30% увидели рост по отношению к 2022 году: у нас поток туристов, тех, кто приезжает и проводит как минимум одну ночь в гостинице, составил 700 тыс. человек. Мы стремимся к 1,5 млн человек к 2030 году», – сказал Виталий Хоценко.



Напомним, ранее для туристов Омска разработали онлайн-путеводитель «Омск в самое сердце». В нем команда проекта собрала туристический маршрут и ключевую информацию для гостей города – о достопримечательностях, досуге, сувенирах и развлечениях. Помимо справочной информации гид включает чек-лист – топ-10 дел, которые обязательно нужно сделать туристам в Омске.