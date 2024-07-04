Туристов предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. О надвигающейся на туристический регион опасности сообщили в главном управлении МЧС республики.

Спасатели предупредили, что с 4 по 7 июля в южных, центральных, западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Она также ожидается в горах.

В МЧС напомнили, что особый противопожарный режим действует в Крыму с 17 апреля. Ведомство призвало жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности: не разводить костры в лесах, не жечь траву и мусор.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2024-го курорты Крыма посетили 2 миллиона человек. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее.