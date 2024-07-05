Парапланерист показал, как изменились самарские пляжи за месяц зноя

Пляжи на самой протяженной на Волге набережной в Самаре не пустеют даже на закате. Купаться здесь люди начали еще задолго до официального старта сезона и появления спасательных постов и элементов благоустройства на песке. За месяц конечно изменилось многое, это хорошо видно на видео.

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При этом дела с зонами отдыха у воды в Самарской области обстоят не слишком хорошо. Сегодня к эксплуатации допущено 40 пляжей в разных городах и районах, а в 24 муниципалитетах их так и не подготовили. В списке "проштрафившихся" значатся Самара, Сызрань, Жигулевск, Похвистнево, Отрадный, Кинель, Октябрьск и 17 муниципальных районов. Ряд уже открытых зон купания то и дело выпадают из рекреации из-за предостережений Роспотребнадзора о неудовлетворительном качестве воды.

В то же время местные жители, спасаясь от жары, в водоемах купаются, выбирая, как им кажется, из двух зол меньшее. Однако статистика не утешительна. На начало месяца в регионе утонул уже 21 человек, из них большая часть на необорудованных берегах. Только в Сызрани насчитали 12 смертельно опасных мест отдыха. В разряд "диких" из года в год попадают пляжи островов и правобережья Волги, где самарцы и многочисленных гости региона традиционно живут весь летний сезон. Есть у местных даже свой ностальгический термин Заволга (именно в одно слово), которое любит не одно поколение горожан.

"Дикие" пляжи. На них уже погибли 18 человек, и это только начало сезона! Поручил всем главам в двухдневный срок направить в мой адрес и управлению МЧС перечень всех мест, где купаются жители. Где возможно - оборудуем по всем требованиям. Где невозможно - закроем для купания, - заявил на оперативном совещании в правительстве врио главы региона Вячеслав Федорищев и добавил, уже обращаясь лично к главам муниципалитетов. - Вы не подаете пляжи на регистрацию, потому что видите или считаете, что у вас не хватает возможности оборудовать их по стандарту. Это не только про бюджет, это и про организацию работы".



В то же время местные власти не приветствуют и купание в городских фонтанах, которое в прежние времена спасало от зноя хотя бы детей. Во многих местах, в том числе и в Самаре, многие фонтаны вообще внезапно "пересохли".