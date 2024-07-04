По маршруту Листвянка - порт Байкал пустят еще одно судно

С 5 июля на водный маршрут Листвянка – порт Байкал у истока реки Ангары выйдет дополнительный паром. Основная причина – высокий спрос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Выросший пассажиропоток стал причиной принятия решения о запуске дополнительного судна. Очень много туристов хотят посетить поселок Байкал, где начинается Кругобайкальская железная дорога и расположено несколько туннелей», – приводит пресс-служба слова замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Ольги Золоторевой.



Действующий паром может принимать на борт только двадцать человек, притом, что туристов гораздо больше. В правительстве региона уточнили, что ежедневно от баржи 2501 в Листвянке будет отправляться судно «Восход». Паром будет отходить в 13:00 и 15:30, а из порта Байкал – в 14:40 и 16:00. Исходя из погодных условий, возможна отмена или задержка рейса. В региональной прокуратуре напомнили о безопасности. Согласно техническим документам, паром должен перевозить не более 20 человек. За нарушение собственнику парома грозит штраф

В последнее время интерес к внутреннему туризму значительно вырос, как и желание людей лучше узнать Сибирь. Напомним об интересных маршрутах на Алтае, которые следует посетить этим летом.