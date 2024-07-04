«Сонный туризм» развивают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на берегу горной реки Хор на дальневосточном гектаре развивают «сонный туризм». На базе отдыха «Заимка Узалы» предлагают гостям тур для полноценного отдыха – новый тренд в индустрии путешествий.

Как говорит помощник гендиректора базы отдыха «Заимка Узалы» Наталья Кравец, согласно соцопросам, порядка 35% респондентов сообщают, что спят менее семи часов в сутки. Идеальные условия для полноценного отдыха создают первозданная природа, чистый воздух, тишина и спокойствие.

«Сон на белоснежных простынях в удобных кроватях особенно крепкий и сладкий. В каждом гостевом доме имеется большой набор подушек, тяжелые одеяла, качественное постельное белье и уютные халаты. Быстро уснуть гостям помогают массажные кресла, хорошие книги, купание в банном чане и медитативная музыка на умных колонках», – рассказала она.



Как сообщили в КРДВ, в будущем на базе отдыха появятся ресторан с меню из блюд с местными дикоросами по рецептам коренных народов и баня. Баня будет оборудована панорамными окнами с видом на реку и лес. Рядом с ней построят двойную купель с горячей и холодной водой.