В туристическую отрасль Барнаула инвестируют 40 млн рублей

В городской администрации Барнаула сообщили, что в туристическую сферу города из бюджета планируют вложить 40,6 млн рублей. Это будет субсидия, выигранная в конкурсе, проведенном управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

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Заведующая отделом городского туризма Евгения Слащева заявила, что город хорошо подготовился к участию в конкурсе. В частности, для определения территории, где будут проводиться туристические мероприятия, были приглашены профессиональные архитекторы. В планах есть осовременивание туристических площадок города.

Власти Омской области заявили, что хотят вдвое увеличить туристическую привлекательность региона к 20230 году.

В Приморье было создано отдельное министерство туризма. До этого его полномочия были распределены между двумя ведомствами.