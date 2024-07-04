РЖД планируют разработать прозрачный туристический поезд

"Российские железные дороги" (РЖД) в 2025 году планируют разработать прозрачный вагон в составе туристического поезда. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава РЖД Олег Белозеров.
"В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года", - сказал он.
Белозеров добавил, что в России красивая природа, поэтому планируется "сделать именно такой необычный подвижной состав".
Он отметил, что РЖД постоянно обновляют подвижной состав.
"В ряде поездов тематических есть и специализированный подвижной состав. Это и обзорные вагоны, есть вагоны, где можно проводить общие мероприятия, то есть большое пространство. Можно где-то вагон-лекторий, есть и специализированные вагоны просто для того, чтобы удобно было смотреть", - добавил глава РЖД.