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РЖД в декабре 2025 года планируют разработать прозрачный туристический поезд

"Российские железные дороги" (РЖД) в 2025 году планируют разработать прозрачный вагон в составе туристического поезда. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава РЖД Олег Белозеров.

РЖД планируют разработать прозрачный туристический поезд
© РИА Новости
"В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года", - сказал он.

Белозеров добавил, что в России красивая природа, поэтому планируется "сделать именно такой необычный подвижной состав".

Он отметил, что РЖД постоянно обновляют подвижной состав.

"В ряде поездов тематических есть и специализированный подвижной состав. Это и обзорные вагоны, есть вагоны, где можно проводить общие мероприятия, то есть большое пространство. Можно где-то вагон-лекторий, есть и специализированные вагоны просто для того, чтобы удобно было смотреть", - добавил глава РЖД.
Отдых в России
Олег Белозеров
РЖД