Туристка оценила пляжи Севастополя

ВСУ нанесли удар по городскому пляжу Севастополя 23 июня. Туристка рассказала «ФедералПресс», как сейчас обстоят дела в городе и в туристических зонах.

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«На многих пляжах купание запрещено, но это никого не останавливает, соответственно люди купаются на свой страх и риск, пляжи без спасателей. А вообще всех все устраивает, лишь бы ракеты не летели», – отметила читательница «ФедералПресс».



По ее информации, сейчас на пляжах многолюдно. Туристка отметила, что вода загрязнена, море теплое, дети болеют кишечной инфекцией. В черте города, на южной стороне, расположены именно бухты. До открытого моря нужно долго добираться.

«В бухтах вода бывает грязной. От этого чаще всего кишечная палочка развивается. Это ежегодная проблема», – подчеркнула туристка.



Кроме того, она добавила, что на пляжах нет ни спасателей, ни удобств никаких.

«Но раздевалки есть, на том и спасибо. Все оборудовано везде, кроме укрытий», – поделилась туристка.



Напомним, 22 человека, пострадавших в результате обстрела Севастополя 23 июня, продолжают лечение в городских больницах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.