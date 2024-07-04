Турпоток в Дагестан вырос на 8% за полгода

Более 850 тыс. туристов посетили Дагестан в первом полугодии 2024 года, что на 8% больше показателей аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

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"Туризм в Дагестане стремительно развивается - открываются новые туристические маршруты, обустраиваются новые локации, количество отдыхающих ежегодно растет. По состоянию на 1 июля 2024 года Республику Дагестан посетили 856 тыс. туристов. Это на 8% больше показателей аналогичного периода 2023 года. Тогда этот показатель составлял 792 тыс. человек.



Пассажиропоток аэропорта города Махачкалы вырос на 4,1% в первом полугодии и составил почти 1,3 млн человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, позитивная динамика свидетельствует как о растущем интересе к природным и к культурным достопримечательностям региона, так и о доверии туристов к услугам местных туроператоров.

"Если говорить о последних, то из года в год туроператоры региона предлагают гостям разнообразные линейки туристических продуктов, где каждый турист может выбрать себе направление по душе, будь то пляжный туризм, гастротуризм, экотуризм, промышленный, сельскохозяйственный, активный, пеший или спортивный. Росту туризма способствует и активно развивающаяся туристическая инфраструктура - появляются комфортабельные отели и глэмпинг-парки, благоустраиваются пляжи, открываются новые объекты общественного питания с широким ассортиментом блюд национальной кухни", - добавил Мерданов.



Как рассказал министр, в этом году особую популярность среди туристов завоевали самый большой в России светомузыкальный фонтан в Дербенте и ракетный корабль-экраноплан "Лунь", цитадель Нарнн-кала, Сулакский каньон, Самурский лес, достопримечательности Ахтынского района, Салтинский водопад, Старый Кахиб и башни Гоор, бархан "Сарыкум".