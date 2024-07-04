Какой проект окажется в центре внимания на инвестиционном форуме в Грозном

«Ведучи»: современность и традиции

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«Первый в мире курорт, где технологии сочетаются с сохранением национальной идентичности» — так описывает курорт «Ведучи» исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.



На Кавказском инвестиционном форуме 2024 года стенд корпорации традиционно станет одной из центральных локаций, а главным проектом на площадке — «Ведучи». Кавказ.РФ работает над запуском второй очереди курорта.

«Ведучи» — курорт в Итум-Калинском районе Чечни с самой длинной в мире всесезонной трассой для катания на лыжах и сноуборде: ее протяженность около километра. Первые объекты на площадке появились в 2014—2016 годах. Несмотря на санкции, работа идет полным ходом — в 2025 году на курорте должны открыться 14 километров трасс для катания и 4 канатные дороги. Также гостям предлагают отправиться на пешие, велосипедные и конные прогулки, экскурсии, поездки с гидом на квадроциклах, багги или на джипах.

Без национального колорита не обойдется. Резиденты «Ведучи» строят объекты в стиле чеченских башен, а в интерьерах будут использованы войлочные ковры, глиняные кувшины и традиционные орнаменты. При этом уникальность курорта не только в особенностях местности, культуры и кухни, но и в применении новейших технологий. По задумке, «Ведучи» станет одним из самых современных горнолыжных курортов в мире.

В проекте предусмотрено создание канатной дороги типа 3S над ущельем протяженностью 4,4 километра на трех несущих опорах. Сейчас в России такая только на Красной Поляне в Сочи. Максимальная длина пролета между опорами — 2860 метров. Гондола, которая вмещает в себя 32 человека, будет доставлять гостей курорта на северный склон хребта Данедук — на высоту 2325 метров над уровнем моря.

Большие планы

На КИФ презентуют и другие проекты Северо-Кавказского федерального округа: курорты «Эльбрус» и «Мамисон», Каспийский прибрежный кластер, ингушский курорт «Армхи» и концепцию особой экономической зоны на Кавминводах.

«Кавказ.РФ организует шесть сессий по нашим основным направлениям деятельности — привлечение инвестиций, ОЭЗ (особые экономические зоны. — „ЭК“), экотропы. Мне особенно интересно все, что связано с развитием инфраструктуры, в том числе курортов, горнолыжки. Оживленной будет сессия, где мы поделимся опытом по развитию туристических ОЭЗ», — рассказал Хасан Тимижев.



Он напомнил, что Кавказ.РФ управляет львиной долей туристско-рекреационных ОЭЗ в стране — 6 из 10.

«У нас есть опыт создания курортов с нуля и выведения их на операционную рентабельность. Сразу несколько новых проектов сейчас находятся на стадии котлована и проектирования», — отметил Тимижев.



КИФ-2024 состоит из двух больших блоков — выставки и деловой программы. На выставке свои достижения и новые проекты представят все регионы СКФО, Юг России, делегации из других стран, коммерческие компании и финансовые институты.

Встретимся на КИФе

Среди участников форума в Грозном будут и иностранные гости, в том числе из Ирана. Партнерству с исламской республикой уделяется особое внимание, существует несколько проектов по совместному развитию туризма. Так, совсем недавно между Тегераном и Грозным запустили первый прямой рейс, а ранее на Северный Кавказ прибыла первая безвизовая группа туристов из Ирана. Сейчас корпорация Кавказ.РФ занимается организацией ответного визита — российских путешественников в Тегеран.

«Я считаю, КИФ нужно посетить любому предпринимателю, который заинтересован в Северном Кавказе или хочет развивать там бизнес. Аналогов такого мероприятия в регионе нет. Соберутся все, от самых больших чиновников до бизнесменов. На форуме можно завести полезные знакомства, узнать потенциал Кавказа, последние тенденции. Обычно на это уходит год или два, а благодаря поездке на КИФ это можно сделать в сжатом режиме — за несколько дней, просто окунувшись в атмосферу форума, увидев людей и возможности», — поделился своим мнением заместитель генерального директора корпорации Кавказ.РФ Рустам Тапаев.



В программу КИФ в этом году включили премию для предпринимателей «Вершина». Заявки на участие подали 250 компаний из 42 регионов России. Сейчас члены экспертной комиссии оценивают проекты по 11 номинациям. На площадке форума в торжественной обстановке объявят победителей премии.