Названы безопасные пляжи в Приморье

В Приморском крае 15 пляжей были признаны безопасными для отдыха. Эта оценка была дана межведомственной комиссией, включающей представителей Роспотребнадзора, МЧС, УМВД России по региону и администрации муниципалитетов.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, к 1 июля безопасными признаны пляжи в пяти муниципалитетах:

Во Владивостоке безопасными признаны пляжи по следующим адресам:

Проспект 100-летия Владивостока 161 (ИП Богун Дмитрий Владимирович);

Улица Лазурный берег, 11 (ООО «Лотс»);

Улица Маковского, 184 (ФКУЗ «Санаторий “Приморье” МВД России»);

Улица Десятая 2 (ООО «Ривьера Лагуна»);

Садгородская, 23, пляж «Солнечный» (ОАО «Центр дезинфекции по Приморскому краю»).

В Хасанском округе следующие пляжи соответствуют требованиям безопасности:

Улица Школьная, 35, село Андреевка (Братченко Юлия Александровна);

Улица Лесная, 4, село Витязь (ООО «Эффективная энергия»);

Улица Ключевая, 1, село Андреевка, часть акватории бухты Рисовой (ИП Штаничев Павел Павлович);

Село Андреевка, бухта Рисовая (ИП Дзекан).

В Большекаменском городском округе безопасными признаны пляжи:

Детский лагерь «Жемчужина», микрорайон Ильмовый, 8 (ИП Загайнова Ирина Юрьевна);

Детский лагерь «Алые Паруса», микрорайон Ильмовый, 6 (ИП Загайнова Ирина Юрьевна).

В Находке безопасными можно без опасений отдохнуть у воды по следующим локациям:

Поселок Ливадия, Заречная, 6 (ИП Дюков Алексей Сергеевич);

Улица Мартовская, 2 (ООО «Бухта Отрада»);

Поселок Ливадия, Рифовая, 34 (ИП Подольный Алексей Валерьевич).

В Кировском районе безопасным признан пляж:

ДЮСШ «Патриот», село Подгорное, улица Таежная, 10а.

Несмотря на то, что эти пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха, жителям и гостям Приморья следует помнить и соблюдать простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье себе и близким, особенно детям: