Названы безопасные пляжи в Приморье

Безопасные пляжи определили в Приморье
В Приморском крае 15 пляжей были признаны безопасными для отдыха. Эта оценка была дана межведомственной комиссией, включающей представителей Роспотребнадзора, МЧС, УМВД России по региону и администрации муниципалитетов.
По информации пресс-службы правительства Приморского края, к 1 июля безопасными признаны пляжи в пяти муниципалитетах:
Во Владивостоке безопасными признаны пляжи по следующим адресам:
- Проспект 100-летия Владивостока 161 (ИП Богун Дмитрий Владимирович);
- Улица Лазурный берег, 11 (ООО «Лотс»);
- Улица Маковского, 184 (ФКУЗ «Санаторий “Приморье” МВД России»);
- Улица Десятая 2 (ООО «Ривьера Лагуна»);
- Садгородская, 23, пляж «Солнечный» (ОАО «Центр дезинфекции по Приморскому краю»).
В Хасанском округе следующие пляжи соответствуют требованиям безопасности:
- Улица Школьная, 35, село Андреевка (Братченко Юлия Александровна);
- Улица Лесная, 4, село Витязь (ООО «Эффективная энергия»);
- Улица Ключевая, 1, село Андреевка, часть акватории бухты Рисовой (ИП Штаничев Павел Павлович);
- Село Андреевка, бухта Рисовая (ИП Дзекан).
В Большекаменском городском округе безопасными признаны пляжи:
- Детский лагерь «Жемчужина», микрорайон Ильмовый, 8 (ИП Загайнова Ирина Юрьевна);
- Детский лагерь «Алые Паруса», микрорайон Ильмовый, 6 (ИП Загайнова Ирина Юрьевна).
В Находке безопасными можно без опасений отдохнуть у воды по следующим локациям:
- Поселок Ливадия, Заречная, 6 (ИП Дюков Алексей Сергеевич);
- Улица Мартовская, 2 (ООО «Бухта Отрада»);
- Поселок Ливадия, Рифовая, 34 (ИП Подольный Алексей Валерьевич).
В Кировском районе безопасным признан пляж:
- ДЮСШ «Патриот», село Подгорное, улица Таежная, 10а.
Несмотря на то, что эти пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха, жителям и гостям Приморья следует помнить и соблюдать простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье себе и близким, особенно детям:
- Не заплывайте далеко от берега, если не уверены в своих силах. Это может быть опасно даже для хороших пловцов. Человек может оказаться на пути быстроходных маломерных судов, что чревато серьезными травмами.
- На пляжах и в местах организованного отдыха у воды запрещено употреблять спиртные напитки.
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых вблизи водоемов, даже на короткое время.
- Людям с заболеваниями сердца следует быть особенно осторожными при купании в холодной воде в жаркую погоду.
- Не купайтесь в плохую погоду.
- Купаться в одиночку не рекомендуется. Рядом всегда должен быть кто-то, кто сможет помочь в случае необходимости.