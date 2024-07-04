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Безопасные пляжи определили в Приморье

В Приморском крае 15 пляжей были признаны безопасными для отдыха. Эта оценка была дана межведомственной комиссией, включающей представителей Роспотребнадзора, МЧС, УМВД России по региону и администрации муниципалитетов.

Названы безопасные пляжи в Приморье
© РИА Новости

По информации пресс-службы правительства Приморского края, к 1 июля безопасными признаны пляжи в пяти муниципалитетах:

Во Владивостоке безопасными признаны пляжи по следующим адресам:

  • Проспект 100-летия Владивостока 161 (ИП Богун Дмитрий Владимирович);
  • Улица Лазурный берег, 11 (ООО «Лотс»);
  • Улица Маковского, 184 (ФКУЗ «Санаторий “Приморье” МВД России»);
  • Улица Десятая 2 (ООО «Ривьера Лагуна»);
  • Садгородская, 23, пляж «Солнечный» (ОАО «Центр дезинфекции по Приморскому краю»).

В Хасанском округе следующие пляжи соответствуют требованиям безопасности:

  • Улица Школьная, 35, село Андреевка (Братченко Юлия Александровна);
  • Улица Лесная, 4, село Витязь (ООО «Эффективная энергия»);
  • Улица Ключевая, 1, село Андреевка, часть акватории бухты Рисовой (ИП Штаничев Павел Павлович);
  • Село Андреевка, бухта Рисовая (ИП Дзекан).

В Большекаменском городском округе безопасными признаны пляжи:

  • Детский лагерь «Жемчужина», микрорайон Ильмовый, 8 (ИП Загайнова Ирина Юрьевна);
  • Детский лагерь «Алые Паруса», микрорайон Ильмовый, 6 (ИП Загайнова Ирина Юрьевна).

В Находке безопасными можно без опасений отдохнуть у воды по следующим локациям:

  • Поселок Ливадия, Заречная, 6 (ИП Дюков Алексей Сергеевич);
  • Улица Мартовская, 2 (ООО «Бухта Отрада»);
  • Поселок Ливадия, Рифовая, 34 (ИП Подольный Алексей Валерьевич).

В Кировском районе безопасным признан пляж:

  • ДЮСШ «Патриот», село Подгорное, улица Таежная, 10а.

Несмотря на то, что эти пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха, жителям и гостям Приморья следует помнить и соблюдать простые правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье себе и близким, особенно детям:

  • Не заплывайте далеко от берега, если не уверены в своих силах. Это может быть опасно даже для хороших пловцов. Человек может оказаться на пути быстроходных маломерных судов, что чревато серьезными травмами.
  • На пляжах и в местах организованного отдыха у воды запрещено употреблять спиртные напитки.
  • Не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых вблизи водоемов, даже на короткое время.
  • Людям с заболеваниями сердца следует быть особенно осторожными при купании в холодной воде в жаркую погоду.
  • Не купайтесь в плохую погоду.
  • Купаться в одиночку не рекомендуется. Рядом всегда должен быть кто-то, кто сможет помочь в случае необходимости.
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