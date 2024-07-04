В Орловской области подсчитали участки, которые можно отдать туристическому бизнесу

Федеральный проект «Земля для туризма» распространился и на Орловскую область. Власти региона сообщили, что в области на данный момент есть 185 не занятых земельных участков, которые могут быть потенциально интересны для туристического бизнеса. Эти участки будут размещены на имеющейся в публичном доступе кадастровой карте.

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Как отмечают в Управлении Росреестра области, этот проект направлен на стимулирования развития туристической отрасли через предоставление бизнесу земли под строительство гостиниц, кемпингов, ресторанов и другой инфраструктуры. Главными преимуществами региона называются близость к Москве и богатство местной природы.

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