В Волгограде открылись первые два места отдыха у воды

Волгоградцы смогут отдохнуть у воды на территории Сарептской косы в Красноармейском районе и в мкр. Тулака в Советском районе.

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Как сообщает администрация Волгограда, в июне муниципалитет завершил мероприятия, необходимые для организации мест отдыха у воды. Были очищены от мусора и обследованы дно Сарептской косы в Красноармейском районе и место отдыха у воды в мкр. Тулака в Советском районе областного центра.

Кроме того, ожидаются решения органов Роспотребнадзора относительно пляжей на о. Сарпинском в Кировском районе и в пос. Нижний Тракторный. Когда будет получено подтверждение возможности безопасного отдыха, в Волгограде официально откроются еще два места отдыха у воды.

Отметим, согласно действующему порядку, для организации пляжа с возможностью купания нужно заключение Роспотребнадзора, которое дается после проведения отбора и исследования проб песка и воды.