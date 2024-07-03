«Парадоксальная ситуация»: новый туристический налог может навредить отелям

С введением нового туристического налога отрасль ежегодно будет терять от 30 до 35 миллиардов рублей, заявил НСН председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

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Отельеры негативно восприняли новость о введении нового туристического налога, поскольку рост себестоимости гостиничных номеров может отпугнуть инвесторов и туристов, заявил в интервью НСН председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко.

Минэкономразвития предложил с 2025 года преобразовать курортный сбор, который уже действует в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге, в туристический налог. Предполагается, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры. Размер налога постепенно намерены увеличить с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году. По словам Литаренко, новый налог будет ежегодно приносить в бюджет регионов до 35 миллиардов рублей.

«С 2017 года сбор стал целевым. Изымая деньги у турбизнеса, их можно направлять на туристические нужды. Поправки, которые превратят курортный сбор в налог, должны войти ко второму чтению в большой пакет налоговых реформ. Если взять от всех наших ночевок 1-5% и собрать по 100 рублей, то получится значительная сумма от 30 до 35 миллиардов рублей в год. Недавно президент Владимир Путин сообщил, что национальный проект «Туризм и гостеприимство» будет продлен, в следующие шесть лет отрасль будет получать по 60-70 миллиардов рублей вливаний в год, а отток из гостиничного бизнеса может достигать 30-35 миллиардов рублей. Парадоксальная ситуация: мы субсидируем развитие туризма и тут же забираем деньги. Понятно, что введение дополнительного налога никому радости не приносит, мы не ожидаем положительного отклика от отельеров», - сказал он.



Как добавил собеседник НСН, налог будет распространяться только на гостиницы, при этом туристы, которые предпочитают аренду квартир, смогут не платить сбор.

«Сейчас в стране до 26 тысяч гостиниц, стоимость их услуг возрастет минимум на 100 рублей в сутки по отношению к гостевому дому, который сможет новый налог не платить. Можно ожидать миграции капиталов из гостиничной отрасли в более выгодные сферы, например, в строительство гостевых домов, налог может отпугнуть инвесторов от капиталовложения в гостиничную отрасль. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» есть постановление, где прописана льготная ставка для инвесторов, строящих гостиницы, в которых более 120 номеров. То есть сегодня субсидируют развитие отрасли, но инициируют принятие поправок, которые делают рентабельность гостиничного бизнеса ниже», - пояснил он.



В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов сообщил, что муниципалитеты будут самостоятельно определять размер нового налога.

«Закон устанавливает максимальную ставку, но муниципалитеты смогут определять ее самостоятельно, например, установить ее в размере 0,5%. Также регионы могут установить льготные категории, например, не взимать налог при размещении детей, многодетных семей, ветеранов и местных жителей, либо вообще отказаться от дополнительного налога. Все зависит от региональных программ развития туризма. Отели могут включить налог в цену номера, тогда стоимость увеличится на процент сбора, но не думаю, что это повлияет на планы туристов», - подытожил он.



Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев рассказал «Радиоточке НСН», что подобный налог в первую очередь могут ввести регионы, которые только начинают набирать популярность у туристов: Дагестан, Хакасия, Бурятия.