Отдых в России подорожает из-за введения нового туристического налога

В среду Правительство РФ внесло в Госдуму масштабный пакет налоговых поправок, в том числе – вопрос замены курортного сбора, который действует в качестве эксперимента в нескольких регионах, туристическим налогом. Он, как предполагается, будет уже распространен на всю страну.

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Правда, решение, вводить его или нет, отдано на откуп муниципальным властям. Они же будут и устанавливать ставку, точнее, вправе уменьшить ее. В предложениях Минфина сказано, что в первый год действия налога она не должна превышать 1% от стоимости размещения. Но постепенно – до 2029 года будет повышаться – до 5% (но не больше). Доходы от поступлений налога планируется оставлять в муниципалитетах, т. е. по месту нахождения отелей. А некоторые категории туристов от уплаты освободят.

«Закон устанавливает максимальную ставку налога, муниципалитеты вправе сделать ее, например, 0,5%. Кроме того, в регионах могут установить льготные категории, скажем, не взимать налог при размещении детей, многодетных семей, ветеранов, а также местных жителей, проживающих в регионе. А могут вообще отказаться от дополнительного налога. Это зависит от региональных программ развития туризма, нужны ли средства на туристическую инфраструктуру, сколько действующих гостиниц, какая фискальная нагрузка», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.



В Минфине заявили, что поправки доработаны с «учетом предложений парламента и бизнеса». Однако руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян подсчитал: в среднем по стране и по всем видам налогообложения новый налог добавит 63% к существующей фискальной нагрузке гостиниц.

«По регионам эта сумма будет сильно различаться. В Ставрополье 5% от доходов будет в 4 раза больше, чем их нынешняя фискальная нагрузка. К этому налетит повышенный налог на прибыль, имущество, землю и НДС для УСН. Таким образом, объекты на основной системе налогообложения, не являющиеся санаториями, которые в среднем по стране несли в 2022 году фискальную нагрузку 15%, к 2029 году улетят за 22%» , – написал Еремян в своем телеграм-канале.



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«При очень низкой маржинальности отельного бизнеса введение туристического налога еще больше ее снизит, – считает инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили. – Да, будет решена проблема собрать деньги в краткосрочной перспективе. Однако в целом для развития туризма это мина замедленного действия. Отрасль нуждается не в точечных решениях, а в широком налоговом маневре – чтобы был отраслевой подход по налогам. Причем для всех: звездность, местоположение и т. д. не должны иметь значения».



А по мнению управляющей федеральной сетью отелей и апартаментов Дарьи Ковалевской, с новыми ставками гостинице вообще проще закрыться – зарабатывать будет сложно:

«Государство одной рукой развивает отрасль, другой – губит. Увеличение фискальной нагрузки необоснованное. Более того, сама же налоговая в своих отчетах показывает, что рентабельность гостиничного бизнеса одна из самых низких – около 6%. Что такое 1% от выручки? Это ⅙ доля от прибыли. Тем более, мера предполагает к 2029 году увеличение фискальной нагрузки до 5% – получается, нужно отдать всю прибыль».



Это значит, что гостиницы будут вынуждены переложить издержки на постояльцев – стоимость отдыха в России увеличится.

«Естественно, это приведет к повышению цен на гостиничные услуги – к недовольству туристов, которые уже сейчас не могут позволить отдых в ряде регионов, особенно южных. Помимо этого бизнес сталкивается с повышенными давлением инфляции на большую часть товаров и услуг, используемых при размещении гостей», – говорит Дарья Ковалевская.



По ее оценке, стоимость среднесуточного размещения может вырасти от 5 до 12%.

«Туристический налог для отелей, по сути, станет оборотным и будет включен в цену услуг размещения, которые и так демонстрируют высокую динамику роста, ограничивают доступность классифицированных КСР для простых граждан», – указано в письме президента РСТ Илья Уманского в Госдуму и Минфин (есть в распоряжении редакции)



Еще одно узкое место поправок: гостиничная отрасль станет менее привлекательной для инвесторов – она и сегодня не самая рентабельная. Планы строительства новых отелей окажутся под угрозой, а значит – и поручение Президента РФ к 2030 году увеличить вклад туризма до 5% ВВП (а число турпоездок довести до 140 млн в год), будет не выполнено.

Но и это не все проблемы. Специалисты, проанализировав действие курортного сбора в нескольких регионах, пришли к выводу, что значительная часть средств размещения – гостевые дома, апартаменты, квартиры и т. д. – не находится ни в каких реестрах и сбор не платит. Это приводит к диспропорции на рынке и, в числе прочего, перенаправляет инвестиции в «серую» зону – выгоднее построить несколько маленьких гостевых домов, чтобы платить меньше налогов.

«Вопрос в том, смогут ли фискализировать частный сектор или новая нагрузка ляжет исключительно на реестровые гостиницы», – отмечает Георгий Мохов.



Легально работающие гостиницы в связи с этим хотели бы получить компенсацию в виде отмены налога на прибыль.

Все эти вопросы наверняка будут обсуждаться во время рассмотрения законопроекта во втором чтении. Это произойдет 6 июля.