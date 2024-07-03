Мэр Геленджика сообщил о росте турпотока в город

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в июне город посетило около 650 тысяч туристов. Это на 9,2% больше, чем годом ранее в тот же месяц, и чуть более половины от всего турпотока в этом году.

© runews24.ru

Чиновник отметил, что на июль уже выкуплено 83% номеров в крупных отелях, тогда как в июне заполняемость достигла 98%. Ранняя осень в городе тоже привлекает массу отдыхающих. Санатории и базы отдыха на сентябрь уже выкуплены более чем на половину, а отели – на 70%.

Стало известно, что около половины туристического потока в Крыму приходится всего на один город – Ялту.

Власти Омской области заявили, что намерены развивать туристическую отрасль региона и привлечь к 2030 году не менее полутора миллиона человек.