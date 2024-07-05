В этом ж/д туре можно познакомиться с кухней народов и их традициями

РЖД запустит в 2025 году гастрономический тур из Москвы на Кубань и в Адыгею«Российские железные дороги» (РЖД) запустят с осени 2025 года новый туристический поезд из столицы России в Краснодарский край по маршруту Москва – Краснодар – Новороссийск – Майкоп в рамках «Гастротура».

«Туры продолжат знакомить путешественников с самыми интересными природными и архитектурными локациями, а также не оставят равнодушными любителей событийного, паломнического и гастротуризма», – говорится в Telegram-канале РЖД.



Во время поездки на поезде путешественники смогут познакомиться с историей и культурой этих городов, местными традициями приготовления и употребления еды, а также кулинарными традициями.

Всего планируется запустить восемь новых круговых туристических маршрутов, один из которых – «Гастротур» на Кубань и в Адыгею. График всех туристических железнодорожных маршрутов на 2025 год уже есть опубликован на сайте РЖД. Сообщается, что запуск «Гастротура» запланирован на 3 октября 2025 года.

Продажа билетов на эти маршруты начнется за 120 дней до отправления. Кроме гастрономического тура планируется еще восемь новых железнодорожных круизов – туристических маршрутов, в которых Москва будет начальной и конечной точкой. Источник: РЖД