Эксперты подсчитали, сколько в России будет стоить неделя отдыха на курорте

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что 56% процентов российских туристов в июле будут отдыхать в пределах страны. На втором месте по популярности находятся курорты Турции.

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Во внутреннем туризме с огромным отрывом лидируют курорты Краснодарского края – на них приходится 41% от всего турпотока. Следом по числу туристов идут Санкт-Петербург, Кавминводы, Москва и Калининградская область.

Средняя стоимость недельного отдыха вдвоем или втроем составила в июле порядка 125 тысяч рублей, что на 25% дороже июньских цен. В сезон пиковой нагрузки на туристическую сферу бизнес стремится заработать как можно больше.

Ранее сообщалось, что в июне Геленджик посетило более 650 тысяч туристов, выкупив 98% имевшихся гостиничных номеров.

Туристы, посетившие Сочи, в этом году заплатили курортного сбора на 192 млн рублей.