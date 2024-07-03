Туристы указали на главную проблему российских курортов: «Ничего хорошего не принесет»

Завышение цен частниками – это главная проблема, на которую жалуются российские туристы на южных курортах. Как сообщили «ФедералПресс» на горячей линии по туризму мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира, чаще всего поступают жалобы на искусственное повышение цен за сдачу квартир.

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«Наши эксперты отмечают не связанное с экономической ситуацией повышение цен со стороны собственников жилья, частных домов и квартир, в курортных зонах. Примеры значительных завышений цен есть в Краснодарском крае, Калининградской области, на Байкале», – заявила в беседе с «ФедералПресс» первый вице-президент РФМ, руководитель центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.



Она уточнила, что в «горячий сезон» некоторые частники поднимают цену в 3–4 раза. Сумма может доходить до десятков и даже сотен тысяч рублей за суточную сдачу жилья туристам.

Сутормина отметила, что сейчас на основе жалоб туристов планируется обращение в правительство России и Министерство экономического развития с предложением провести независимый мониторинг существующих цен и опубликовать рекомендации для мест отдыха российских туристов с примерными принципами и «коридорами» ценообразования.

«Эксперименты со стихийным рынком мы уже видели в нашей истории, ничего хорошего обычным отдыхающим это не приносит», – подчеркнула эксперт.



Первый вице-президент РФМ также отметила традиционные жалобы на развитие инфраструктуры. По ее словам, сейчас туристам очень не хватает вариантов для среднего класса и семейных туров, пока же на рынке предложений либо варианты роскошного отдыха, либо супербюджетные спортивно-походные.

Ранее стало известно, сколько денег туристы тратят на жилье в Калининградской области. Сейчас россияне все больше предпочитают самостоятельные путешествия.