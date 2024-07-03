Зоолог перечислил опасных животных, встречающихся в Крыму

Профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Иванов назвал опасных животных, встречающихся в Крыму.

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Летом гостям полуострова следует опасаться сколопендры, гадюки и паука-каракурта, заявил эксперт в беседе с «Крым 24».

«Но самый опасный, безусловно, каракурт. Это паук, который обитает в степном Крыму, но в последнее время стал встречаться и в предгорной зоне», — сказал Иванов.



По словам специалиста, после укуса сколопендры или гадюки рану следует продезинфицировать, обработать и наложить повязку.

«Обращение к врачу после укуса каракурта обязательно», — заключил зоолог.



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