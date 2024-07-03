Стало известно, почему «Аэрофлот» массово отменяет рейсы

Telegram-канал Baza сообщает, что «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки персонала. Как передает канал, в одном лишь аэропорту Шереметьево за последние выходные было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, также более 20 рейсов пришлось отменить.

© РИА Новости

Как сообщает канал, причиной такого дефицита стало окончание месяца (многие уже провели в воздухе свою санитарную норму месячного налета, которая составляет 90 часов), а также большое количество больничных. По словам источников Baza, многие сотрудники «Аэрофлота» уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных.

Канал передает, что в результате увеличивается нагрузка на других бортпроводников. Те, в свою очередь, думают о том, чтобы взять больничный или уволиться, резюмирует Baza.

До этого у самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани. Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана. Экипаж доложил об отказе левого двигателя на этапе снижения на высоте 6400 метров. Спустя 20 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Лайнер отстранили от полетов.