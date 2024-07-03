Геленджик ставит рекорды по количеству туристов: официальные данные

Геленджик демонстрирует рост потока туристов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

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«1 268 868 туристов посетило Геленджик с начала года, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 10 %», – заявил Богодистов.



За первый месяц лета заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий составила 98 %. Это дало возможность курорту принять 650600 гостей в июне, в этом показателе зафиксирован рост на 9,2 %.

По данным служб размещения санаторно-курортного комплекса бронирование уже на июль составляет 84,1 %, на август - 83,6 %, сентябрь - 70,5 %, октябрь – 54 %.

Накануне «ФедералПресс» писал, что с безопасностью в Крыму и Севастополе.