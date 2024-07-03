На горном курорте Сочи вновь доступны для посещения туристические тропы

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Пешие горные тропы на курорте "Роза хутор" в Сочи, закрытые во вторник, 2 июля, из-за приближающегося грозового фронта, вновь доступны для посещения. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

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"Планируются к открытию по расписанию "Крокус", дорога "Нахазо", "Явор", "Путь тритона", "Фиалка", "Пегас", "Календула", "100 пихт", - говорится в сообщении.



Также на курорте после непогоды для посещения вновь доступны "Йети парк", родельбан и качели на "Пике".

Ранее штормовое предупреждение объявляли в Краснодарском крае на 2-3 июля. В регионе местами ожидались сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с. Работа некоторых пеших маршрутов и объектов горнолыжного курорта из-за приближающегося грозового фронта была приостановлена.