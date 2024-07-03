Безопасно и выгодно: как снять жилье на курортах Кавминвод

Курорты Кавказских Минеральных Вод ежегодно попадают в топ популярнейших среди туристов. Лидером по региону часто становится Кисловодск, но и соседние Ессентуки с Пятигорском не менее любимы гостями из разных уголков страны. Именно об этих уютных городах сегодня и расскажем.

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Кисловодск

— Есть два популярных района для сдачи жилья туристам, — объясняет руководитель центра недвижимости «Приоритет» в Кисловодске Наиля Гревцева. — Первый — это Старый город, который находится около Нарзанной галереи. Там в основном старый фонд с общими дворами, но квартиры отличаются чистотой и хорошим ремонтом. В летний сезон цена аренды однокомнатной квартиры варьируется от 3000 до 5000 рублей, двухкомнатной — от 6000 до 7000 рублей за сутки.



Вторым по популярности риелтор называет район рядом с санаторием «Москва», где хороший выбор вариантов размещения в новостройках. Наиля Гревцева рекомендует выбирать дома, расположенные по улицам Коллективная и Декабристов. Двухкомнатные квартиры там можно снять от 4500 до 5500 рублей за сутки.

— Лучше бронировать жилье через такие площадки, как «Островок», «Суточно», «Авито», «Твил», — делится эксперт и призывает гостей Кавминвод быть бдительными. — Большая просьба ко всем туристам: ни в коем случае не бронируйте у «зазывал», стоящих с табличками на железнодорожном вокзале. Чаще всего туристы потом натыкаются на квартиры либо с завышенной стоимостью, либо с плохими условиями и расположенные на окраине города, откуда бывает неудобно добираться до курортной зоны.



Ессентуки

В столице Кавминвод высокий туристический сезон начинается с апреля и заканчивается аж в октябре, говорит Наиля Гревцева. По этой причине бронировать жилье нужно заранее, чтобы не упустить возможность выбрать квартиру по душе и в наиболее удачных районах.

— В Ессентуках туристам рекомендуем снимать жилье в курортной зоне. Самые популярные квартиры расположены на улицах Пятигорская, Ленина, Орджоникидзе. В этом районе находятся санаторий «Источник», источники минеральной воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», Курортный парк и знаменитая бальнеогрязелечебница имени Семашко.



По словам эксперта по недвижимости, популярен и центр города, в особенности улицы Луначарского и Интернациональная. Хотя они и расположены дальше от санаториев, зато отлично подойдут для любителей спокойно гулять, попивая минералку. Третья локация — район санатория «Виктория». На его территории находится крупнейшая питьевая галерея в Европе — «Пятитысячник», а рядом — парк Победы, где недавно установили самое высокое на Северном Кавказе колесо обозрения. Высота аттракциона — 65 метров.

— Однокомнатную квартиру в этих районах можно снять от 2500 рублей за сутки, — добавляет риелтор. — Квартиры с более дорогим ремонтом сдаются от 3500 рублей. Двухкомнатные можно снять от 3500 до 6500 рублей за сутки. Туристы, которые приезжают отдыхать всей семьей, могут выбрать и трехкомнатные. Такие квартиры обойдутся на 500−800 рублей дороже.



Пятигорск

Пятигорск — самый большой город Кавминвод. Только его центр раскинулся почти на 10 километров. Туристы могут арендовать жилье как в сердце города, так и на окраинах. Однако второй вариант не надо выбирать тем, кто приехал без автомобиля: добираться до основных достопримечательностей может быть неудобно. В числе не самых удачных по расположению специалисты по недвижимости называют квартиры в районе поселка Энергетик и горы Пост. Кроме того, чтобы не оказаться на задворках туристической жизни курорта и не переплатить, не стоит снимать жилье у зазывал на автовокзале.

Лучшим местом для размещения считается курортный район Пятигорска. Он находится у подножия и на склонах горы Машук. Если вы приехали в Пятигорск подлечиться, то лучше снять квартиру именно здесь — на улицах Орджоникидзе, Пестова и Первомайская. В том же районе находится большая часть прогулочных троп, парков и достопримечательностей.

Цены на квартиры в Пятигорске стартуют от 1500 рублей за сутки. Варианты с более дорогим ремонтом обойдутся от 3500 рублей. Просторные трехкомнатные квартиры стоят от 4400 рублей и выше. Финальная стоимость зависит от качества ремонта, количества гостей и квадратуры.