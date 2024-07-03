Эксперты рассказали, на каких самарских пляжах не стоит купаться

На шести самарских пляжах купаться не рекомендовано: список
В Роспотребнадзоре по Самарской области исследовали пробы воды водоемов в местах рекреации. Выяснилось, что купаться можно далеко не на всех пляжах в регионе.
"На 28 июля исследовано 20 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 41 проба – на микробиологические показатели, 32 пробы – на возбудители инфекционных заболеваний, 11 проб - на паразитологические показатели", - уточнили в управлении.
За период с 19 по 28 июня были выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на шести пляжах региона: городском пляже оз. Сакулино-1 (Новокуйбышевск), а также на пляжах Самары (спуск ул. Советской Армии, четвертая очередь набережной, Загородный парк, вторая очередь набережной, первая очередь набережной).
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на указанных пляжах.
В ведомстве отметили также, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж, о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено")", - отмечается в сообщении.