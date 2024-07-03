Эксперт рассказал о перспективах Свердловской области в сфере туризма

С началом сезона отпусков толпы екатеринбуржцев устремились в соседние регионы: на термальных курортах Западной Сибири, в отелях Тобольска и глэмпингах Южного Урала охотно тратят заработанные деньги и рабочие, и бюджетники, и состоятельные бизнесмены. О том, почему Свердловская область проигрывает конкуренцию за турпоток, из-за чего провалились громкие проекты властей и какие точки притяжения все же могут появиться, «ФедералПресс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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Высокая стоимость и сомнительный сервис

Что необходимо для привлечения большего туристического потока в Свердловскую область? Какие проблемы испытывает отрасль?

— Свердловская область имеет прекрасные перспективы для развития туризма. Екатеринбург – столица богатейшего федерального округа, где представлены консульские учреждения, есть великолепное гостиничное хозяйство и развитый общепит. Также Свердловская область не обделена ни историко-культурными памятниками федерального значения, ни природными достопримечательностями и красотами. Проблемой для развития области на протяжении как минимум десяти лет является недостаточное внимание отраслевых министерств и департамента к потенциалу въездного туризма, отсутствие в должной степени государственно-частного партнерства, а также взаимодействия с федеральным центром. Вследствие этого мы сталкиваемся с недостаточной развитостью придорожного сервиса, отсутствием комплексного развития загородных средств размещения, нехватка которых особенно заметна в летний период. Дефицит приводит к высокой стоимости размещения при недостаточно качественном сервисе, что не позволяет в период наибольшей загрузки обеспечить загородным отдыхом даже жителей Екатеринбурга. На этом фоне создание комплексного туристского продукта, рассчитанного на привлечение гостей из других регионов и тем более государств, является крайне сложной задачей. В первую очередь необходимо устранить перекос в сторону Екатеринбурга. Основное внимание нужно обратить на развитие загородных средств размещения, особенно в радиусах 100 км от Екатеринбурга и 50–70 км от Нижнего Тагила. Нам не хватает ни узнаваемых брендовых маршрутов, ни средств размещения эконом-класса, ни объектов оздоровления. Вследствие этого жители Екатеринбурга в летний период отдыхают на территории соседних регионов: в Тюменской области их привлекает развитость термальных курортов, в Челябинской – озерные районы Миасса, Златоуста и Магнитогорска. Среди отдыхающих в этих областях доля екатеринбуржцев составляет 35 %, а в отдельные периоды – до 40 %. А деньги, которые они оставляют, сопоставимы со стоимостью путевок в Турцию и Египет. Это означает, что за счет жителей Екатеринбурга мы развиваем соседние регионы.



Почему Верхотурье, несмотря на многолетние вложения, проигрывает Тобольску?

— Базовые условия для развития Тобольска и Верхотурья схожи, так как сопоставимы историко-культурная ценность городов и расположенных на их территории объектов. Сопоставимы и вложения за последние десять лет. Но результат разительно отличается. Тобольск сумел не только замкнуть на себе турпотоки из Тюмени и других городов УрФО, но и привлечь туристов со всей страны. Заработал аэропорт, что существенно влияет на приток туристов из регионов. И, конечно, мы видим прекрасно развитую инфраструктуру, большое количество средств размещения как на территории самого города, так и в непосредственной близости от него. Прекрасно развит придорожный сервис: рестораны, небольшие гостиницы, историко-культурные достопримечательности, объекты детского и семейного отдыха делают дорогу в Тобольск не утомительной, а привлекательной и интересной для автомобилистов. Город стал не только урало-сибирским, но и федеральным брендом, что иллюстрирует успехи отраслевого министерства Тюменской области и региональной власти в целом. В случае с Верхотурьем ситуация развивалась совершенно иначе. Первые проекты были еще при губернаторе [в 1995–2009, Эдуарде] Росселе, но не привели к успеху. Инвесторы, которые изначально проявляли интерес, не увидели слаженной работы по линии ГЧП, по взаимодействию отраслевого департамента с профессиональным сообществом, которое должно было привлечь турпоток и гарантировать возврат инвестиций. Не было вложений в придорожный сервис, хотя расстояние этого требует. Мы не наблюдаем и движения по созданию разноплановых и разноуровневых средств размещения. В результате говорить о развитии Верхотурья мы можем только с натяжкой.



Не случится ли того же и с Ирбитом, который начали раскручивать в последнее время?

— Ирбит – это, безусловно, перспективное направление: наследие Ирбитской ярмарки, великолепные музеи, в том числе музей изобразительных искусств и музей мотоциклов, ряд старых особняков. Ирбит мог бы стать одной из наших жемчужин и центром притяжения туристов из других регионов, но на данный момент наша задача – сделать его привлекательным хотя бы для жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, создать стабильный турпоток. А для этого опять же необходимо развитие сервиса и средств размещения, а также дополнительное продвижение.



Есть ли у нас возможные конкуренты челябинских озер? Например, Оленьи Ручьи?

— В нашей области есть богатые природные ресурсы, способные привлекать туристов, и те же Оленьи Ручьи имеют большую проходимость. Но в основном это однодневные пешие маршруты, которые не приносят существенных средств. Сложно сравнивать Оленьи Ручьи с челябинскими озерами, где при огромном многообразии отелей разного уровня туристы проводят от трех дней до двух недель. Основная причина та же: нехватка средств размещения и отсутствие поддержки профессионального сообщества. А в Челябинской области, хотя там уже трижды менялись губернаторы, государственно-частное партнерство всегда сохранялось на самом высоком уровне и курирующие органы демонстрировали эффективность.



Новые кластеры и курортный сбор

Какие еще проекты в Свердловской области хотелось бы развить?

— Сейчас наиболее развит у нас Сысертский район. Это вполне логично, потому что он находится между двумя мегаполисами – Екатеринбургом и Челябинском. Еще с советских времен он был местом притяжения для жителей уральской столицы. Там представлены все типы отдыха: и активный (клуб «Белая лошадь»), и промтуризм (экскурсии на Сысертский завод), и загородный («Гринвальд», «Лес» и ряд других). Но перегруженность не позволит дальше развивать его так же интенсивно. Поэтому основная задача – чтобы в радиусе 100 км и другие направления были бы сопоставимы по своему развитию и разнообразию турпродукта, чего пока не наблюдается. Наиболее интересным объектом являются «Мариинские избы» (Ревдинский район), но этот пример – скорее исключение, показывающее, как силами одного энтузиаста-предпринимателя можно развивать самые разные средства размещения (от простых хостелов до премиум-сегмента), создавать музейные объекты, проводить фестивали. По другим направлениям мы ощущаем нехватку как средств размещения, так и отдельных объектов, не говоря уже о вдумчивом кластерном развитии. Крайне драматично выглядит и ситуация с санаторно-курортным направлением. Если не брать образцово-показательный санаторий-профилакторий «Леневка» в районе Нижнего Тагила, то объекты советского наследия нуждаются в срочной реконструкции, а новые в течение длительного периода не возводились. При этом перспективы развития «санкура» с коммерческой точки зрения привлекательны и интересны. В среднесрочной перспективе возможно создание кластера в Камышловском районе. Во-первых, сам город Камышлов исключительно интересен: он напоминает городки Чехии, Венгрии и Словакии. Во-вторых, рядом находится Обуховское с объектами «санкура». В-третьих, локация удобна и для Екатеринбурга, и для Тюмени.



Почему не получилось создать полноценный кластер на горе Белой? С чего там следовало начать?

— Есть целый перечень причин, но базовая – то, что не был решен вопрос с землей. При нынешнем статусе, когда это в основном лесной фонд, привлекать частного инвестора практически невозможно. К тому же нет единой концепции: будет ли это один базовый инвестор или группа предпринимателей. Год назад было анонсировано подписание концессионного соглашения, но информации о том, что за это время что-то изменилось, у меня нет. Соглашения с инвесторами также пока не имеют развития. Сам проект неоднозначен: территориальная удаленность от Екатеринбурга, огромная территория кластера свидетельствуют о том, что нужны и федеральные вложения, и существенные частные инвестиции. Поэтому я не считаю, что в обозримой перспективе «Гора Белая» получит развитие, сравнимое с аналогичными проектами на Северном Кавказе или Алтае.



Стоит ли вводить курортный сбор?